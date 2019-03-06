В Нижегородской области решили построить первый в России частный космодром

Частная космическая компания «КосмоКурс» планирует до 2025 года построить в Нижегородской области первый частный космодром для отправки в космос туристов, со ссылкой на правительство региона пишет РИА Новости.

В марте 2016 года компания первой получила от «Роскосмоса» допуск к разработке проекта многоразовой системы для полётов туристов в космос. Компания разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль для полётов на высоту 200 километров.

По плану полёт будет длиться 15 минут, из которых 5–6 минут туристы будут находиться в невесомости. Цена одного билета составит 200–250 тысяч долларов.

Отмечается, что «КосмоКурс» и правительство Нижегородской области уже заключили соглашение о строительстве. Если «Роскосмос» согласует проект, то космодром начнут возводить в 2020 году. «КосмоКурс» направил в «Роскосмос» несколько вариантов участков, где можно построить объект, сообщили в компании.

В создание космодрома вложат 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций. Сейчас компания ищет дополнительных инвесторов в России и других странах.