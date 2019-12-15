В Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус, пострадали 25 человек

В Нижегородской области опрокинулся автобус, перевозивший пассажиров из Иванова в Дзержинск. По данным регионального Минздрава, пострадали 25 человек.

«В результате ДТП в Балахнинском районе пострадали 25 человек. 12 из них бригадами скорой помощи доставлены в центральную районную больницу, еще один пострадавший обратился в приёмное отделение самостоятельно. У всех состояние средней степени тяжести. Еще 12 пострадавшим помощь оказана на месте, они отказались от госпитализации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишет ТАСС, ДТП произошло днём 15 декабря на автодороге местного значения. В салоне автобуса находилось 49 пассажиров, детей среди них не было. Предположительно, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В ГИБДД считают, что причиной ДТП могли стать неблагоприятные погодные условия — накануне в регионе прошёл снег с дождём.