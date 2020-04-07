В Нижегородской области накрыли цех фальшивомонетчиков, выпустивших купюры на сумму 1 млрд рублей

Сотрудники МВД раскрыли сеть фальшивомонетчиков, которые организовали подпольное производство купюр высокого качества на сумму около 1 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».

По словам оперативников, банкноты сбывали через интернет-ресурс Hydra и его «зеркала», регулярно блокируемые Роскомнадзором. Первые поддельные купюры обнаружили в Татарстане в 2019 году, в ходе расследования оказалось, что всего в схеме производства и реализации участвовало несколько десятков человек, которые лично не знали друг друга. Установить личности организаторов производства и сбыта удалось только в 2020 году.

Организовали производство купюр трое жителей Нижегородской области: Олег Ефимов, Иван Аферов и Андрей Скворцов. При обыске у них изъяли печатное оборудование, цветные лазерные принтеры, ноутбуки, макеты купюр, ламинатор, нити для вклеивания в банкноты и заготовки изображений гербов. Кроме изготовителей, задержаны 25-летняя москвичка Юлия Исаева и житель подмосковной Балашихи Александр Порхунов, который создавал интернет-магазины на площадке Hydra. Через них партии фальшивок от 500 тысяч рублей продавались за 10–15% от номинала, а небольшие партии, до 150 тысяч рублей, — за 30% от номинала.