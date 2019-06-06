В Нижегородской области для ремонта дороги использовали обломки памятника участникам ВОВ

В селе Фундыково Нижегородской области ямы на грунтовой дороге к кладбищу засыпали осколками памятника участникам Великой Отечественной войны, со ссылкой на местных жителей сообщает телеканал «Че».

Инцидент произошёл ещё 31 мая, сейчас ситуация вышла на федеральный уровень - подключился глава СКР и депутат Госдумы.

В сельской администрации уверяют, что старый памятник был списан, к тому же, по словам главы села Дениса Барыбина, дорога выложена не памятником, а его основанием. Между тем местные жители написали жалобу на действия администрации, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству областного следственного управления организовать проверку по факту произошедшего.

В свою очередь, депутат Государственной думы Вадим Булавинов взял под свой контроль ситуацию, сообщил Life. Являющийся координатором проекта «Историческая память» депутат отметил, что в инциденте с памятником есть две составляющие: морально-этическая и правовая, подчеркнув, что действия по установке и переносу памятника согласованы ещё несколько лет назад.

«Всё это было сделано взамен старого постамента, который на тот момент был фактически разрушен. Но дальнейшее применение материалов от старого монумента — это необдуманный проступок, должны быть какие-то границы. И в этом инциденте должны уже разбираться следственные органы, должна быть дана юридическая оценка этой ситуации», — сказал Булавинов.

Он пообещал проследить за процессом демонтажа места, засыпанного обломками памятника.