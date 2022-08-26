В Николо-Павловском компания молодых людей до смерти избила мужчину, который сделал им замечание  

В среду, 24 августа, в селе Николо-Павловском под Нижним Тагилом произошла трагедия. Как сообщили АН «Между строк» местные жители, в вечернее время на улице Юбилейной возле дома № 17 отдыхала шумная компания молодых людей. Один из жильцов, выглянув из окна, попросил выключить музыку. Подростки, по словам очевидцев, начали огрызаться и провоцировать мужчину на конфликт. Он вышел во двор, началась словесная перебранка. Тогда 19-летний парень с силой толкнул оппонента, отчего мужчина упал и ударился головой. Травма оказалась несовместима с жизнью. После этого молодые люди скрылись с места преступления. Приехавший на вызов наряд полиции просмотрел камеры наружного видеонаблюдения на соседнем здании и установил личности всех присутствующих. Позже все участники конфликта были оперативно задержаны.

В Следственном комитете факт инцидента подтвердили, но от подробного комментария воздержались.

«Следственным отделом расследуется уголовное дело по статье 111 части 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Допрошены родственники, свидетели происшествия, лицо, совершившее преступление, было установлено и допрошено. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал АН «Между строк» руководитель Следственного отдела по Пригородному району Вадим Белкин.