В Нидерландах нашли антитела к коронавирусу

Учёные из Нидерландов нашли антитела, способные бороться с коронавирусом, сообщает местное издание NOS. Открытие может стать огромным шагом к изобретению лекарства от COVID-19.

«Это самое первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу», — заявил профессор клеточной биологии Франк Гросфельд.

Исследователи уточнили, что антитело нужно протестировать на человеке, а разработки могут затянуться буквально на месяцы, именно поэтому необходимо получить согласие других учёных-биологов. Учёный из Утрехта Беренд-Ян Бош добавил, что в любом случае это важный шаг в дальнейших разработках вакцин или лекарств от коронавируса, но об эффективности средства говорить пока рано.

По состоянию на 00:00 часов по московскому времени 16 марта, в мире насчитывался 162671 инфицированный коронавирусом Covid-19 человек, число жертв инфекции достигло 6446 человек, поправились более 75,5 тысячи человек, сообщила газета South China Morning Post. По сравнению с данными воскресенья, число больных увеличилось в мире на 10,5 тысяч человек, летальных исходов - на 665.