В Невьянске здание XVIII века реконструируют под музей уральской иконы

В 2022 году в Невьянске в рамках нацпроекта «Культура» начнутся работы по созданию музея уральской иконы. В ближайшие месяцы начнётся разработка и экспертиза проектной документации, также будет проведена реставрация здания, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Музей уральской иконы в Невьянске будет открыт в отреставрированном историческом здании — в доме купца Мередина. Комплекс был построен в XVIII веке, на данный момент является памятником архитектуры регионального значения. В советское время в доме размещалась поликлиника. В 1990-е годы случился пожар, здание почти полностью сгорело, остались несущие стены, кровля уничтожена», — сообщает ведомство.

Всего в 2022 году на развитие госучреждений в сфере культуры и искусства планируется выделить более 89 млн рублей. Это на 66% больше, чем в 2021 году. Средства будут направлены на ремонт не менее десяти зданий учреждений культуры, на противопожарные мероприятия и мероприятия по безопасности фондов, людей и зданий, что особенно важно для сохранения культурного наследия региона.