В Невьянске возбудили уголовное дело из-за слива коммунальных отходов в озеро Таватуй

Полиция Невьянска возбудила уголовное дело по факту слива сточных вод в озеро Таватуй. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в одном из районов города был выявлен факт несанкционированного сброса в почву коммунальных жидких отходов из двух канализационных колодцев.

В ведомстве сообщили, что сброс отходов привёл к появлению жёлтой наледи на ручье, впадающем в озеро Таватуй. Специалисты ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля» обнаружили в отобранных пробах воды концентрацию веществ, характерную для коммунальных жидких отходов.