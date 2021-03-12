В Невьянске суд оштрафовал пенсионерку, поругавшуюся с другой женщиной из-за утренника внуков

С пожилой жительницы Невьянска взыскали штраф в размере 6,5 тысячи рублей за оскорбление другой пенсионерки после утренника их внуков, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

По данным ведомства, две пенсионерки водили детей на дополнительные занятия в творческий кружок. На одном из праздничных концертов у них случилась ссора из-за того, чей внук будет выходить на сцену первым.

При каждой следующей встрече одна из женщин постоянно оскорбляла другую. Не выдержав такого отношения, вторая обратилась в Невьянский городской суд, который встал на её сторону и возложил на обидчицу обязанность не высказывать в адрес заявительницы оскорблений. Кроме того, нарушительница должна была выплатить компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и штраф за оскорбления в размере 1,5 тысячи рублей.

Судебные приставы возбудили исполнительные производства, уведомили об этом должницу и предупредили об административной ответственности за неисполнение решения суда. Тем не менее женщина проигнорировала решение суда и не заплатила штраф, из-за чего приставы сверх штрафа взыскали с неё ещё 1 тысячу рублей исполнительского сбора. По закону его назначают за то, что должник не исполняет требования исполнительного документа. В итоге вместо назначенных судом 6,5 тысячи рублей пенсионерка должна была заплатить 7,5 тысячи.