В Невьянске по подозрению во взятках задержан начальник исправительной колонии

В Невьянске в операции с участием оперативников областного управления ФСБ России и сотрудников управления собственной безопасности регионального управления ФСИН по подозрению в получении взятки задержан начальник ИК-46 Дмитрий Мельников, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области.

«Следственным отделом по Невьянску возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ ИК-46 и второго фигуранта. В зависимости от роли каждого, они подозреваются в совершении преступлений по п."в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и п."б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере)», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Он уточнил что за наиболее тяжкое из названных преступлений фигурантам грозит 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

«По версии следствия, подозреваемый начальник исправительного учреждения неоднократно получал через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе от ряда осуждённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы в этом учреждении. Факты выявлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведённых оперативниками областного управления ФСБ России совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального управления ФСИН», — сообщили в СК.

В приёмной Мельникова сообщили, что он отстранён от должности, его обязанности выполняет заместитель Дмитрий Хазов. В пресс-службе УФСИН от комментариев отказались.

В 2013 году в невьянской колонии произошёл бунт, причиной стало избиение Сергея Трегубова и Ильи Синушина другими заключёнными колонии, которые были приближены к администрации учреждения. Осуждённые записали видеобращение для СМИ, где перечисляли все нарушения, допущенные новым руководством колонии.