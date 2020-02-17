В Невьянске главбух местной муниципальной газеты оплачивал свои кредиты за счёт издания

Невьянская городская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении главного бухгалтера местной газеты «Звезда». 45-летняя женщина обвиняется по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Растрата». По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год подсудимая путём обмана и злоупотребления доверием своего руководства начисляла себе заработную плату свыше установленной. За три года ущерб газете составил 544 тысячи рублей.

«В июле 2019 года подсудимая, пользуясь тем, что директор учреждения лично не проверяла достоверность первичных бухгалтерских документов, перечислила из бюджета издания свыше 29 тысяч рублей на банковский счёт своей дочери. Также подсудимая несколько раз гасила долги по кредитам за счёт средств предприятия», — пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.