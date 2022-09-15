В Невьянске два шестиклассника бросали камни и покрышки на железнодорожные пути

В Невьянске транспортные полицейские задержали несовершеннолетних, которые клали на железнодорожные пути посторонние предметы. Сообщение в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поступило от машиниста грузового поезда 13 сентября.

«На перегоне станций Невьянск — Шурала два мальчика находятся в опасной близости от железнодорожных путей и накладывают на пути посторонние предметы», — сообщил машинист грузового поезда.

Полицейские установили, что оба правонарушителя учатся в 6-м классе местной школы, проживают в Невьянском районе. Подростки пояснили, что после уроков пошли гулять, а во время прогулки один из мальчиков предложил другому пойти на железную дорогу. На железнодорожные пути ради интереса они положили найденную по пути автомобильную шину, а потом ещё и камни, чтобы посмотреть, как по ним проедет поезд. Сами ребята спрятались неподалёку в кустах, где ждали прибытия поезда.

Транспортные полицейские доставили задержанных подростков в отдел полиции. С малолетними правонарушителями и их родителями стражи порядка провели профилактическую беседу и напомнили, что железная дорога — это не место для игр.

«В отношении законных представителей задержанных мальчиков сотрудники полиции составили протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и законных интересов несовершеннолетних)», — сообщили в пресс-службе Управления на траспорте МВД России по УрФО.