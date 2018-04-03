В нескольких районах Нижнего Тагила отключат электричество

С 3 по 6 апреля в связи с реконструкцией ЛЭП по улице Черных с 9:30 до 15:00 будет производиться отключение электроэнергии в ряде домов частного сектора Выи. По информации «Тагил ТВ», будут обесточены дома № 58а, 60 по улице Тагильской, 55–81 и 102–126 по улице Черных, а также дома № 27, 29 по улице Максима Горького.

В связи с плановыми работами по реконструкции сети на ЛЭП Вересковый, 4 и 5 апреля с 10:00 до 14:00 будет произведено отключение электроэнергии в домах частного сектора ГГМ.

В Дзержинском районе на время ремонтных работ на трансформаторной подстанции с 9 часов утра 3 апреля будет также отключена электроэнергия в домах № 46, 48а, 52а по улице Тельмана и доме № 39 по улице Ильича.