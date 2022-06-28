В нескольких районах Чувашии ураган снёс более 60 домов (ВИДЕО)

В Республике Чувашия ураган разрушил более 60 домов, а из-за ударов молнии вспыхнули многочисленные пожары. Чрезвычайная ситуация произошла вечером 27 июня в Ибрисинском, Комсомольском, Моргаушском и других районах республики, сообщает Тelegram-канал Readovka.

После стихийного бедствия на жителей обрушился град. По предварительным оценкам, было повалено 157 деревьев. Без света остались 5909 жилых домов в 12 муниципальных образованиях. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Чувашии, зарегистрировано 16 пожаров, из них пять случились в результате грозового разряда.