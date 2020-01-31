В Нефтеюганске женщина пожелала смерти ребёнку-инвалиду из-за плача в аквапарке (ВИДЕО)

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) Диана Закутняя пожелала смерти ребёнку-инвалиду, который мешал ей отдыхать в аквапарке, пишет Ura.ru.

Запись её сторис из Instagram разлетелась по соцсетям. В видео девушка решила пожаловаться своим подписчикам на ребёнка, который раздражал её своим плачем. Как выяснилось позже, в это время в бассейне проходили занятия по реабилитации детей-инвалидов.

«Ребёнка хочется утопить. Дорогие мамаши, сидите дома со своими крикливыми детьми. Людям не хочется слушать симфонию из ора ваших детей», — заявила Закутняя.

Затем она замолчала на несколько секунд, прислушиваясь к происходящему.

«Походу он утонул, аллилуйя. А нет, не утонул. Сколько дают за статью, если утопить его?» — спросила девушка.

Позже стало известно, что запись видео закончилась потасовкой с одной из мам, чья дочь в то время находилась в бассейне аквапарка, сообщила пострадавшая в этом конфликте Ирина Ольхина.

По словам Ольхиной, она находилась в бассейне вместе со своей трёхлетней дочкой. После того как Закутняя опубликовала в Instagram видео, девушка, увидев его, сделала Закутней замечание, между ними вспыхнула перепалка, закончившаяся тем, что в конфликт вмешалась мать автора скандального видео.

«Её мама начала меня толкать. Я ответила, что буду снимать видео. Диана пыталась выхватить телефон из рук. А её мама влепила мне пощечину и погналась за мной», — описывает события девушка.

В итоге конфликт в самом аквапарке удалось погасить, но Ольхина написала заявление в прокуратуру. В пресс-службе ведомства подтвердили факт его получения, однако заявили, что затем оно будет перенаправлено в полицию.