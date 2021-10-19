​​​​​​​В населённые пункты Свердловской области закупили 20 машин скорой помощи

В Свердловскую область в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило 20 автомобилей скорой помощи повышенной проходимости, которые будут работать в сельских местностях и малых городах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Машины скорой медицинской помощи класса «В» сделаны на базе автомобилей ГАЗ, одна модель — на базе УАЗ. По словам министра здравоохранения региона Андрея Карлова, все автомобили оснащены средствами радиосвязи и мобильными комплектами с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS. Во всех машинах есть дефибрилляторы для взрослых и детей, электрокардиографы с системой передачи данных на отдалённый кардиопульт, есть аппараты ИВЛ, пульсоксиметры и необходимый набор для оказания экстренной помощи.

По данным департамента информполитики, машины передадут в областные больницы Невьянска, Кировграда, Нижних Серёг, Качканара, Красноуральска, Байкалово, Верхней и Нижней Салды, Пышмы, Ивделя, Слободо-Туринска, Серова, Ревды, Артёмовского, Кушвы, Новой Ляли, Тавды, Краснотурьинска и Тугулыма.