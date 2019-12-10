В Нарьян-Маре бывший депутат получил 9 лет колонии за продажу наркотиков в подъезде

В Нарьян-Маре бывший депутат совета муниципального района Ненецкого автономного округа приговорён к 9 годам колонии строгого режима за продажу наркотиков (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ), сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

По данным издания Seldon.news, речь идёт о депутате МО «Заполярный» Тимофее Солуянове (партия «Родина»). По данным следствия, обвиняемый по месту жительства в подъезде жилого дома в городе Нарьян-Маре продал местному жителю 4,73 грамма гашиша за 10 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, представленных региональным управлением ФСБ России по Архангельской области и отделом по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ненецкому автономному округу. В ходе следствия обвиняемый признавал вину, но на суде изменил свою позицию.