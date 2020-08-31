В начале сентября жителей Нижнего Тагила ждут температурные колебания от 6 до 26 градусов

В начале сентября тагильчан ждут температурные колебания от плюс 6 до 17 градусов по ночам и от 12 до 26 градусов выше нуля в дневное время. Самым тёплым будет завтрашний день, 1 сентября, когда в школах и вузах начнётся учебный год. Правда, синоптики прогнозируют на это время дожди и юго-западный ветер. Во второй половине недели осадков не предвидится.

На севере региона в ближайшие три дня столбики термометров будут держаться на уровне 11–16 градусов выше нуля в дневное время. По ночам на отдельных территориях прогнозируется похолодание до плюс 2 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о грозах с дождями и преимущественно западном и северо-западном ветре с порывами до 15 м/с.