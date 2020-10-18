В начале рабочей недели жителей Нижнего Тагила ждут дожди и снег

В начале новой рабочей недели в Нижний Тагил придут дожди и снег. По прогнозам синоптиков, в дневное время воздух будет прогреваться в городе до плюс 8 градусов. Самый тёплый день ожидается во вторник, 20 октября. В другие дни столбики термометров опустятся до 0-3 градусов. В конце рабочей недели жителей города ждут уже минусовые температуры. Ветер будет дуть преимущественно западный и юго-западный.

На севере и в горах Свердловской области уже в начале недели будет холодать по ночам до минус 4 градусов. На юге региона воздух прогреется максимум до плюс 14 градусов во вторник. Затем столбики термометров начнут резко опускаться. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей области о дожде с мокрым снегом и, соответственно, его налипании на провода, а также ветре с порывами до 20 м/с.