В начале рабочей недели синоптики обещают жителям Нижнего Тагила минус 25 градусов

Начало рабочей недели в Нижнем Тагиле будет малоснежным и морозным. С 27 по 29 января жителей Нижнего Тагила ожидает минус 15–19 градусов в дневное время и до минус 25 градусов ночью. Ветер будет дуть преимущественно западный и юго-западный. К концу недели потеплеет до минус 10–13 градусов в дневное время.

На севере Свердловской области до четверга, 30 января, столбики термометров будут опускаться в дневное время до минус 22 градусов, ночное — до минус 32 градусов. На юге региона температура воздуха будет держаться днём на уровне минус 12–19 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей региона об умеренных снежных осадках, гололедице на дорогах в виде снежного наката, изморози и северо-западном ветре с порывами до 14 м/с.