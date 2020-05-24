В начале недели в Нижний Тагил придут грозы с градом и шквалистым ветром до 28 м/с

В Нижнем Тагиле и других свердловских городах объявлено экстренное предупреждение из-за надвигающейся непогоды. В начале новой недели синоптики прогнозируют жителям Урала грозы с сильными дождями и градом, а также шквалистый ветер.

Осадки ожидаются днём 25 мая и ночью 26 мая. В Нижнем Тагиле температура воздуха будет подниматься в эти дни максимум до плюс 15–17 градусов. Ветер прогнозируется шквалистый, с усилением до 23–28 м/с. Он будет менять своё направление с северо-восточного до западного и северо-западного. К среде, 27 мая, в городе потеплеет до плюс 21 градуса днём и 11–14 градусов выше нуля в ночное время. Погода будет облачной, с прояснениями.

Напомним, при возникновении ЧС, аварий и происшествий нужно немедленно проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 или 112.