В «Мягком кинотеатре» DEPO кино для детей до 12 лет за ноль рублей!

Как работает новая акция и какие фильмы можно смотреть даром?

Давно хотите устроить кинодень для всей семьи? С новой акцией «Кино детям — бесплатно!» от «Мягкого кинотеатра» сделать это стало легче и выгоднее.

Всё очень просто: при покупке билета для взрослого на фильмы и мультфильмы с возрастными ограничениями 0+, 6+ и 12+ вы можете бесплатно взять с собой на сеанс ребёнка до 12 лет.

Подробности акции:

1. Все фильмы, на которые действует акция, отмечены в расписании специальной пометкой «Детям — бесплатно».

2. Ребёнок до 12 лет включительно может пройти на сеанс бесплатно только в сопровождении родителя (или законного представителя), который оплатил свой билет на этот сеанс.

3. С одним взрослым, оплатившим билет, может пройти один ребёнок.

4. Ребёнок проходит в зал без билета. Место для ребёнка автоматически бронируется рядом с приобретённым местом для взрослого.

5. Чтобы ваш поход в кино был комфортнее, на входе в зал не требуется предъявление документа, удостоверяющего возраст ребёнка. Но если ребёнок развит не по годам, возьмите, пожалуйста, на сеанс документ, удостоверяющий его возраст.

6. Билет по акции можно купить в кассе кинотеатра, на сайте Мягкийкинотеатр.рф или в приложении.

7. Акция действует в «Мягком кинотеатре» DEPO по адресу: Свердловское шоссе, 31-В.

Мы не спрашиваем документы, удостоверяющие возраст ребёнка, чтобы избавить вас от лишней суеты. Юному гостю необходимо лишь соответствовать среднему росту ребёнка в 6–12 лет — 130–155 см. Если же ваш ребёнок развит не по годам, захватите документ, удостоверяющий его возраст.

Вы можете купить детский билет непосредственно в кинотеатре либо онлайн на сайте или в приложении (12+).