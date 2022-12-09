В МВД запретили надевать наручники на женщин, детей и задержанных по экономическим статьям

Накануне МВД России направило в свои подразделения указания с детальным разъяснением о запрете применения наручников «Ажур» в отношении женщин, детей, а также подозреваемых по экономическим делам. Решение было принято после проведения президентом Владимиром Путиным встречи с членами Совета по правам человека при президенте. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

На заседании, состоявшемся 7 декабря, перед главой государства выступила с докладом журналист и правозащитница Ева Меркачёва, которая озвучила проблему применения наручников к задержанным, в том числе к женщинам и несовершеннолетним. Она рассказала, что в этом году полицейские стали использовать «кандалы» в отношении всех женщин, предпринимателей, людей, которые обвиняются в ненасильственных преступлениях. Правозащитница подчеркнула, что раньше такой практики не было.

Президент Владимир Путин, отвечая на просьбу Меркачёвой, пообещал, что внимание на это будет обращено и он сделает так, чтобы подобная практика в России была прекращена.