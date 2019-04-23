В МВД рекомендовали регионам закупать реанимобили для снижения смертности в ДТП

Министерство внутренних дел (МВД) России рекомендует регионам оборудовать свои больницы реанимобилями для снижения числа погибших в ДТП, со ссылкой на методические рекомендации ведомства пишет РИА Новости.

В силовом ведомстве также рекомендуют приобретать в районные больницы хроматографы для выявления состояния опьянения.

В 2018 году сообщалось, что Госавтоинспекция подготовила план реализации стратегии по безопасности движения, призванный определить основные способы снижения аварийности на ближайшие шесть лет. Среди запланированных мер — снижение числа рекламных щитов вдоль дорог, установка в машинах пьяных водителей алкозамков, появление в автомобильных аптечках термоодеял, ужесточение штрафов для водителей-иностранцев, уменьшение скорости движения в населённых пунктах, введение штрафов за нелегальную выдачу медсправок.