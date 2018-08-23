В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом

Министерство внутренних дел предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Ирина Волк.

По её словам, документы нового поколения оснастят микрочипом, а также рядом дополнительных степеней защиты. Они будут изготавливаться на пластиковой основе, верхний и нижний слой станут лазероактивны. Выдавать электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто смогут в подразделениях ГАИ, у которых есть необходимые технические возможности для оформления документов.

Напомним, с 3 августа госпошлина за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения повысилась до 3 и 1,5 тысячи рублей соответственно. При этом государственная пошлина за выдаваемые аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель имеет право выбрать вид получаемого документа.