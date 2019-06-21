В МВД предложили разрешить инспекторам ГИБДД лишать водителей прав без суда

Глава административно-правового управления договорно-правового департамента МВД России Дмитрий Газизов выступил с инициативой дать право инспекторам ГИБДД приостанавливать действия водительских прав без суда, пишет «Коммерсантъ».

«Если судебный пристав может ограничить право управления должника во внесудебном порядке, то инспектор ГИБДД этого не может», — сказал Газизов.

Он подчеркнул, что необходимо сокращать обязанности судей и увеличивать компетенцию инспекторов на дороге. Заявление прозвучало в рамках обсуждения нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), дискуссия прошла на площадке научно-практической конференции, посвящённой 45-летию научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Среди идей о преобразованиях КоАП Газизов также предложил «провокационную» — отмену административного ареста. Поводом для такой меры, по его словам, является нехватка мест и чрезмерное расходование денег на содержание нарушителей. По словам эксперта, следует ввести задержание до 48 часов. Газизов также призвал сократить число составов нарушений в новом кодексе, оставив «наиболее опасные». В подтверждение слов он привёл статистику: в 2018 году полиция 140 миллионов раз привлекла граждан к ответственности, из них 131 миллион — по линии ГИБДД; 105 миллионов — штрафы, вынесенные с помощью видеокамер. Глава договорного департамента МВД подчеркнул, что государство не способно администрировать такое число правонарушений.

Проект нового КоАП должен быть готов к 1 марта 2020 года, его разрабатывает Министерство юстиции. Ожидается, что документ вступит в силу в 2021 году. Ранее сообщалось, что в новом кодексе, возможно, задержанные по КоАП смогут сразу получать адвоката.