В МВД предложили наказывать за пропаганду наркотиков в Сети

МВД России предложило ввести в уголовный кодекс новую статью, предусматривающую наказание за пропаганду наркотиков в Сети. Соответствующий законопроект был опубликован 27 декабря на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе сообщается, что статья 230.3 УК РФ носит название «Пропаганда незаконных потребления, оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, культивирования или оборота растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершённые с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)».

Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы. Также её санкции предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев.