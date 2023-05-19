В музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК наградили участников региональной ювелирной выставки 

Сегодня, 19 мая, в стенах музейно-выставочного пространства ЕВРАЗ НТМК открылась Вторая региональная выставка-конкурс биеннале современного ювелирного и камнерезного искусства «Золотое сечение» (0+). В экспозиции гости музея и сотрудники комбината смогут увидеть работы 54 мастеров из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска и Казахстана.

На выставке представлены авторские ювелирные работы: панно, скульптуры, подвески, браслеты, броши, серьги из серебра и позолоты с цветными камнями. Также можно увидеть изделия, выполненные из керамики, стекла и текстиля.

«Одна из изюминок нашей выставки в том, что мы привлекаем не только именитых мастеров, но и молодых авторов. Данная выставка — это второе биеннале ювелирного и камнерезного искусства, и я надеюсь, что у этого проекта большое будущее. В следующем году мы не будем делать биеннале, а организуем выставку, которую постараемся вывести на ещё больший региональный уровень», — поделилась председатель Союза художников Нижнего Тагила Анжелика Южакова.

Работы известных мастеров Нижнего Тагила были отмечены жюри. Так, тагильчанка Наталья Наумова, работающая со стеклом в технике фьюзинг, завоевала третье место в номинации «Инновация» среди профессионалов ювелирного искусства.

Среди мастеров камнерезного искусства второго места удостоен Сергей Кислицкий. Жюри отметило панно мастера «Тагильский пейзаж». Третье место в этой же номинации у Натальи Печериной за подвес «Ночь» в соавторстве с Сергеем Бонденковым.

«Сейчас планирую перейти к работам поменьше, ранее я создавал панно размером 50 на 60 сантиметров. Для работы в последнее время выбираю яшму, кварциты, более твёрдые камни и думаю с ними сделать работы. Коллеги в основном выбирают камни для изделий самые чистые, хотят использовать цвет без примесей, я, наоборот, выбираю те камни, где есть ненужности, так называемые отходы, меня это интересует потому, что благодаря этому камень становится более богатый, художественный. Естественные нарушения камня придают работе “живинку”», — рассказал «Афише МС» мастер Сергей Кислицкий.

Специальный приз жюри присуждён Юрию Маточкину за гарнитур «Летняя радость», а в номинации «Традиции мастерства» в категории «Молодёжь» был отмечен Артём Кравченко за комплект «Любовь и голуби».