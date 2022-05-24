В музее «Уралвагонзавода» можно посмотреть произведения тагильских художников, посвящённые родному городу  

В выставочном комплексе «Уралвагонзавода» открылась выставка к 300-летию Нижнего Тагила «О Тагиле с любовью» (6+). На суд зрителей представлены работы 32 мастеров в разных жанрах и направлениях: живопись, акварель, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство, резьба по дереву, фьюзинг и чеканка.

На выставке представлены работы таких знаменитых тагильских художников, как Евгений Вагин, Михаил Дистергефт, Леонид Воврженчик, Владимир Истомин и Василий Ушаков. Также посетители увидят и оценят работы молодых, но уже известных художников: Киры Боташовой, Ольги Бовиной, Натальи Кузнецовой, Людмилы Орловой и Ларисы Корсаковой. Точно не останутся без внимания работы Сергея Кислицкого из уральского камня в технике флорентийской мозаики и Натальи Наумовой в технике фьюзинг.