В музее Нижнего Тагила открывается выставка уникальных предметов китайской культуры

Сегодня в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина состоится открытие выставки «Китайский след в истории Нижнего Тагила». На ней будут представлены архивные документы и фотографии китайских жителей, которые проживали в Нижнем Тагиле, а также предметы быта Китая.

«Китай является родиной одной из самых древних цивилизаций мира. Китайская культура — это многостороннее и разнообразное явление, уникальные черты которого гармонично сочетаются в единое целое. Культура Китая, творения живописи, зодчества и ремёсел — это бесценные артефакты мировой сокровищницы культуры», — говорят в музее.

Для выставки музейные сотрудники собрали документы о пребывании жителей Китая в Нижнем Тагиле в XX веке и фотоархив об истории сотрудничества России и Китая. Наиболее ценными экспонатами являются документы Государственного архива Пермского края, Центра документации общественных организаций Свердловской области и Нижнетагильского государственного исторического архива. Кроме этого, на выставке покажут предметы быта китайской культуры, которыми чаще всего пользовались тагильчане в 1950–1960-е годы.

Открытие выставки намечено на 25 ноября в 15:00 в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина на Красноармейской, 8. Познакомиться с экспонатами можно до апреля 2021 года.