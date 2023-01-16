В музее изобразительных искусств откроется выставка к 80-летию Нижнетагильского отделения Союза художников

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 17 января, во вторник, откроется выставка, посвящённая 80-летию Нижнетагильского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (0+). В экспозиции будут представлены около 100 произведений тагильских художников, среди них живописные полотна, графические листы, скульптурные работы и произведения декоративно-прикладного искусства.

Нижнетагильское отделение Союза советских художников было создано в декабре 1942 года, позднее, в 1989 году, Нижнетагильский СХР стал самостоятельной единицей, отделившись от Свердловского отделения.

«Это многообразие экспонатов иллюстрирует богатство, сложность, многоплановость самого “тагильского искусства” как явления. Часть работ принадлежат авторам, которые ушли из жизни в последние годы, оставив после себя яркий след в искусстве Нижнего Тагила», — отмечают в музее.

Музей искусств в Нижнем Тагиле также был открыт в годы Великой Отечественной войны. Местные и эвакуированные сюда художники и стали инициаторами создания отделения Союза художников и открытия Уральского художественно-промышленного училища. Некоторые из них после окончания войны вернулись домой, но кто-то остался в Нижнем Тагиле.

После войны в городе были открыты Нижнетагильские художественно-производственные мастерские Свердловского художественного фонда. Художники активно оформляли пространства города и уральского региона, выполняя различные заказы. В 1959 году тагильские художники способствовали открытию художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института.