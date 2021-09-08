В музее искусств создали клуб для интересующихся искусством тагильчан

Этой осенью в Нижнетагильском музее изобразительных искусств начинает работу «Клуб любителей искусства» (12+). Каждый четверг здесь можно будет послушать лекции о живописи и графике, классическом и современном искусстве, литературе и кинематографе, различных стилях и направлениях.

«Клуб больше теоретический. Для любителей искусства или интересующихся им. Будет полезен старшеклассникам, так как начинаем в этом году лекции с ключевых тем МХК. Например, наши слушатели узнают о храмовом искусстве Средних веков, об эпохе Возрождения», — рассказывает заведующая отделом по работе с посетителями Дарья Алексеева.

Также в музее планируют проводить лекции более узкой направленности. Беседы будут посвящены связи изобразительного искусства с другими видами искусств: музыкой, литературой, кино и театром.

В этот четверг, 9 сентября, в рамках нового клуба в 18:00 пройдёт первая беседа-экскурсия «Зачем человеку искусство?» (6+), её проведёт сотрудник музея Ксения Баданина. Гости смогут прогуляться по всем залам музея и узнать не только о классических образцах в искусстве, но и о провокационности современных художников.

О посещении клуба в музее просят предупреждать заранее, написав сообщение в группу или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.