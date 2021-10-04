В музее искусств пройдёт встреча с ювелирами Нижнего Тагила

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 6 октября в 17:00 состоится встреча с тагильскими ювелирами, вернувшимися с пятого Всероссийского конкурса авторского ювелирного искусства в Калининграде. Гости познакомятся с выставкой произведений (6+), которые были представлены на биеннале в Калининграде.

В этом году в Калининграде показали своё творчество 15 тагильских художников: Василий Безбородов, Юрий Маточкин, Игорь Толкачёв, Николай Романов, Андрей Барахвостов, Сергей Кислицкий и молодые художники Кирилл Гузенко, Сергей Бонденков, Николай Дудин и Артём Кравченко.

Помимо ювелирных работ из Нижнего Тагила, в этом году в конкурсе были показаны изделия ювелиров из Екатеринбурга, Златоуста, Казани, Калининграда, Костромы, Самары, Махачкалы, Москвы, Тулы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Тольятти, Уфы и Ярославля.

«Темой конкурсной программы стал город. Тема относит к истокам зарождения ювелирного и камнерезного искусства в городах, которые и сегодня остаются центрами искусства и научно-технического прогресса. Участники конкурса постарались выразить неповторимость своего города или попытались создать модель идеального города», — отмечают в оргкомитете биеннале.

На встрече в музее искусств тагильчане смогут не только познакомиться с творчеством тагильских ювелиров, но и задать им свои вопросы.