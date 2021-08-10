В музее искусств Нижнего Тагила покажут работы классика уральской ювелирной школы

С 12 августа и до конца октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств тагильчане смогут полюбоваться искусством известного по всей стране ювелира Леонида Устьянцева. В экспозиции «Озеро любви» (0+) представлены не только произведения екатеринбургского мастера, но и фотографии рабочего процесса и эскизы работ.

«Его по праву считают одним из самых романтичных ювелиров Урала. Леонида Фёдоровича называли “мастером штихеля и резца”, сравнивали с бажовским Данилой, признавали классиком уральской ювелирной школы. Жизнелюбивый, искренний, мудрый, весёлый и добрый человек, Леонид Устьянцев создавал такие же украшения», — рассказывают в музее искусств.

В коллекции Нижнетагильского музея хранится ювелирный гарнитур «Сюрприз» Леонида Устьянцева. Комплект украшений состоит из гривны, браслета и серёг, выполненных в одном стиле. Также на выставке зрители увидят ювелирные произведения из частных коллекций и коллекции Екатеринбургского музея истории камнерезного и ювелирного искусства.

Внуки мастера Александр и Иван являются продолжателями его дела, их работы также будут выставлены в стенах музея.

Леонид Устьянцев — единственный в стране ювелир, удостоенный звания народного художника России. Быть первым Леониду Фёдоровичу приходилось во всём. В 1962 году он стал первым советским ювелиром, получившим Гран-при на Парижской международной выставке за брошь «Урал».

Его работы хранятся в Алмазном фонде страны и во многих частных коллекциях. С его произведений начался Музей камнерезного искусства Урала. Учился и творил Леонид Устьянцев по большей части в Свердловске.

Выставка «Озеро любви» откроется 12 августа в 14:00 в главном здании музея искусств на Уральской, 7.