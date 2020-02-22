В Мурманской области подросток попытался убить 11-летнего мальчика и спрятать тело в сугробе 

В городе Кандалакша Мурманской области 15-летний мальчик сначала сильно избил 11-летнего ребёнка, а после попытался его задушить. Решив, что его жертва мертва, подросток попытался избавиться от тела, закопав его в снег. ЧП произошло днём 21 февраля.

«Взрослыми, обнаружившими потерпевшего, вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия», — сообщается на сайте регионального СК.

Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки, сейчас с ним работают следователи. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего». Мотивы жестокого избиения пока неизвестны.