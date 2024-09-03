В муниципальных автобусах Нижнего Тагила начали тестировать валидаторы. Терминалы самостоятельной безналичной оплаты проезда появились на маршрутах № 13, 58 и 61. Как сообщили в МУП «Тагильский трамвай», устройства установлены на поручне при входе в салон.

«Сообщаем, что для вашего удобства в муниципальных автобусах появилась возможность оплачивать поездку самостоятельно. Терминал оплаты установлен на поручне при входе в салон. Касается это только оплаты безналичным путём и бесконтактными картами, в том числе смартфоном. Для получения бумажного билета, оплачивая проезд наличными или картой, необходимо обратиться к водителю», — рассказали в организации.

В МУП «Тагильский трамвай» отметили, что в случаях некорректной работы платёжного сервиса свои замечания можно направить в личные сообщения организации либо в разделе сайта «Задай вопрос».