В Москве женщина выкинула из окна грудного ребёнка своей подруги

В Новой Москве женщина выкинула из окна квартиры жилого дома грудного ребёнка своей подруги, младенец разбился насмерть, сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова.

«В квартире находились мама ребёнка и её подруга, которая, по предварительным данным, выкинула ребёнка из окна. Он получил смертельные травмы», — сказала она.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что женщина выкинула младенца с 13-го этажа. Причины поступка устанавливаются, на месте работают следователи СК. Иванова сообщила, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка»).

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефёдовой, ребёнку было два месяца, его тело было обнаружено на улице Лётчика Ульянина. Прокуратура Москвы начала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

«В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будет дана оценка действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — сказала Нефёдова.

Результаты проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль.