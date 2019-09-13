В Москве завели дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями более 500 тысяч россиян

Управление Следственного комитета по Центральному округу Москвы завело уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК) из-за перевода накоплений более 500 тысяч россиян из государственного Пенсионного фонда в частные фонды, со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, в 2017–2018 годах неустановленные люди подделали более 500 тысяч заявлений россиян, в соответствии с которыми, как предполагается, они согласились перевести свои пенсионные накопления. Перевод осуществлялся в «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Все документы россиян были заверены нотариусами, но, как установило следствие, их подписи и печати были подделаны. Предполагаемый ущерб может составлять миллиарды рублей.

В настоящее время в деле нет фигурантов, следователи устанавливают организаторов и исполнителей. По данным источников, в махинациях подозревают агентов, которые оказывали услуги негосударственным пенсионным фондам.

Раньше подать заявление на перевод пенсионных накоплений можно было через удостоверяющие центры, однако в июне 2017 года Пенсионный фонд сначала приостановил, а затем отменил эту возможность. Сейчас заявление можно подать через портал госуслуг и личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или отправить в фонд бумажное заявление, заверенное нотариусом.