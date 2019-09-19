В Москве задержан директор ФБК Иван Жданов

Московская полиция задержала директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, сообщил в Twitter юрист фонда Вячеслав Гимади.

По предположению соратника Жданова Леонида Волкова, директора ФБК задержали по статье 20.2 КоАП, по которой минувшим летом отбывали неоднократные аресты незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

«Иван тогда получил "только" два ареста, остальные протоколы "припасли" на будущее. И вот момент настал», — написал Волков.

Ранее, в конце августа, в отношении Жданова было возбуждено уголовное дело о злостном неисполнении решения суда: его обвинили в том, что ФБК не удаляет из интернета фильм «Он вам не Димон». Кроме того, в начале августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией. Изначально в нём фигурировала сумма «порядка миллиарда рублей», позднее она снизилась до 75 миллионов рублей. В рамках дела следователи наложили арест на счета ФБК и провели массовые обыски у сотрудников фонда.