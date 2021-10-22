В Москве задержали троих екатеринбуржцев, вымогавших у земляка 6 млн рублей

В Москве задержаны трое жителей Екатеринбурга, которые похитили земляка, а затем три дня избивали его и угрожали травматическим пистолетом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники напали на молодого человека, бармена из Свердловской области, в подъезде дома, расположенного на улице Раевского в Москве. Угрожая травматическим пистолетом, они избили его, проникли в арендуемую им квартиру и похитили около 180 тысяч рублей и сотовый телефон. Затем соучастники посадили гражданина в автомобиль и увезли в неустановленное место. В течение трёх дней с целью конспирации они перевозили молодого человека по разным адресам на территории Москвы и Московской области, избивали и вымогали 6 миллионов рублей», — сообщила Ирина Волк.

Подозреваемых задержали, из троих задержанных двое ранее были судимы, отметили в МВД. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 («Похищение человека») и части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство») УК РФ.