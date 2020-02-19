В Москве задержали семерых исламистов-вербовщиков из Центральной Азии

Семеро исламистов-вербовщиков из международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена в РФ) были задержаны 19 февраля в Москве и Подмосковье. Все задержанные — уроженцы стран Центральной Азии.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе ФСБ, возбуждено уголовное дело. Всем задержанным вменяется пропаганда экстремистской идеологии и вербовка новых адептов.

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых они распространяли идеологию "Таблиги Джамаат", подрывающую устои ислама, и вовлекали в деструктивную деятельность новых сторонников», — сообщили в ведомстве.

При обыске в домах задержанных силовики изъяли запрёщенную литературу и атрибутику организации.