В Москве задержали последователей «бога Кузи» по делу о мошенничестве

Семерых последователей «Cекты бога Кузи» задержали в Москве в рамках расследования дела о мошенничестве на 15 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.

Напомним, организатор объединения Андрей Попов, называющий себя «бог Кузя», и его соучастники выдавали себя за представителей православных храмов и монастырей. Под видом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов они похищали у людей деньги.

В ноябре 2017 года было завершено предварительное расследование дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. В июле 2018 года суд признал Попова, а также трёх его соучастниц виновными. Попов получил пять лет колонии общего режима. При этом суд сократил ему срок, зачтя каждый день нахождения в СИЗО за полтора дня в колонии. В отношении ещё семи последователей «бога Кузи» материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск.