В Москве задержали нового фигуранта «московского дела»

В Москве задержали ещё одного фигуранта «московского дела». Как рассказали в Следственном комитете, 30-летний Сергей Суровцев подозревается в применении насилия в отношении представителя власти во время протестной акции 27 июля. Согласно материалам дела, мужчина ударил росгвардейца секцией забора.

«27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих», — цитирует «Meduza» сообщение СК.

Как пишет «МБХ медиа» со ссылкой на мать Суровцева, мужчина работал программистом в IT-компаниях, в том числе в США. Также он участвовал в работе над российской спутниковой системой ГЛОНАСС.