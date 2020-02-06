В Москве за взятку в 4,3 млн рублей задержан следователь СК по особо важным делам

В Москве задержан следователь по особо важным делам управления по Северо-Восточному административному округу столичного ГСУ СК России, обвиняемый в получении взятки в 4,3 млн рублей, сообщает пресс-служба московского главка СК.

По данным следствия, 4 февраля следователь получил взятку от «лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов». За денежное вознаграждение он якобы собирался отказаться привлекать к ответственности своего родственника по уголовному делу, которое находилось у него в производстве. Факт получения взятки был выявлен совместно с сотрудниками ФСБ.

Сотруднику СК предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), следствие ходатайствует об аресте следователя.