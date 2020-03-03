В Москве выделили отдельную больницу для пациентов с подозрением на коронавирус

Людей, прибывших в Москву из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и имеющих симптомы ОРВИ, будут отправлять в отдельную больницу в Новой Москве, заявила «Интерфаксу» заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Речь идёт о больничном комплексе в посёлке Коммунарка. По словам Раковой, больница готова к приёму пациентов с подозрением на коронавирус — в частности, им будет обеспечено раздельное пребывание. В новую больницу уже переводят пациентов из Инфекционной клинической больницы № 1 в Москве. В соцсетях можно найти видео первых пациентов.

Строительство больницы в Коммунарке началось в 2017 году. Первые четыре корпуса площадью более 87 тысяч квадратных метров достроили в декабре 2019 года. В будущем будет построено ещё пять корпусов.

Напомним, в России выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. Первых двоих заболевших, граждан Китая, выписали из больниц в начале февраля. Также инфекцию обнаружили у троих россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess, и у жителя Московской области, вернувшегося из Италии.