В Москве в разгар пандемии прошёл бал медицинских работников

В Москве 20 июня прошёл благотворительный «Бал медиков», в котором приняли участие около 400 медицинских работников, пишет РИА Новости.

Бал состоялся в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского. На мероприятие были приглашены более 400 гостей, работающих в сфере здравоохранения. Также в нём принимали участие симфонический оркестр, известные танцоры балета и оперные певцы. Судя по фото с бала, большинство его участников находились в помещении без масок.

Для участия в мероприятии нужно было предоставить отрицательный ПЦР-тест или справку о хотя бы одной сделанной прививке от коронавируса. Организаторы бала сообщали, что мероприятие будет благотворительным, полученные средства направят медикам, пострадавшим в ходе борьбы с коронавирусом. Бал прошёл в День медицинского работника, который отмечается в третье воскресенье июня.

20 июня в Москве выявили 8,3 тысячи случаев заражения коронавирусом за сутки, до этого два дня подряд в столице обновлялся рекорд по числу заболевших: 18 июня заразились 9056 человек, 19 июня — 9120.

18 июня мэрия Москвы продлила до 29 июня ограничения на работу общепита по ночам и запрет на работу фудкортов в торговых центрах и детских игровых комнатах. Кроме того, власти столицы ограничили число посетителей массовых мероприятий до тысячи человек.