В Москве уроженец Ингушетии открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД (ВИДЕО)

В Москве на Ленинском проспекте уроженец Ингушетии открыл огонь по сотрудникам ГИБДД. В результате ЧП оба дорожных инспектора получили ранения, нападавший также был ранен.

Как пишет Baza, сотрудники ГИБДД находились в служебной машине и оформляли протокол на остановленного ранее водителя такси. В этот момент к ним подошёл мужчина, открыл пассажирскую дверь машины и начал стрелять. Он успел сделать шесть выстрелов из травматического пистолета. Известно, что ответным огнём нападавший получил ранение в живот. Все участники перестрелки в настоящее время госпитализированы.

Выяснилось, что стрелка зовут Ратмир Галаев, ранее он не имел проблем с законом. По данным «Интерфакса», сейчас мужчину проверяют на причастность к убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева. По факту стрельбы СКР возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).