В Москве умер Пухляш из клипа Little Big

Шоумен и танцор Дмитрий Красилов, известный многим под псевдонимом Пухляш, умер накануне, 18 декабря, в Москве, сообщают «Известия». Предварительно, ему стало плохо, когда вечером он вернулся с работы. Тело танцора нашли в его квартире без признаков жизни. Артисту было 29 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако финальную точку в деле будут ставить медицинские эксперты. Многие россияне знают Красилова по клипу группы Little Big на песню Uno. Как сообщает SHOT, в квартире танцора проходили следственные действия, криминальная версия исключается, но полиция всё равно опрашивала соседей.