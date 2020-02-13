В Москве умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушёл из жизни в возрасте 103 лет, со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки пишет ТАСС.

«К сожалению, да. Это произошло сегодня в половине второго ночи», — сказал представитель СВР.

10 февраля ему исполнилось 103 года.

Алексей Ботян считался последним ныне живущим солдатом, встретившим Вторую мировую в её первый день — 1 сентября 1939 года. Он сражался в рядах польской армии в составе зенитного расчёта. В первый же день Второй мировой войны он сбил гитлеровский «Юнкерс». При обороне Варшавы довёл их число до трёх. Потом Польша капитулировала, воинская часть, в которой он служил, сдалась Красной Армии, Ботян стал советским гражданином.

В январе 1945 года Ботян совершил то, что считал главным достижением своей жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец, из-за чего разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом под угрозой затопления оказывался польский город Краков. Группа Ботяна сумела заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и нарушить планы фашистов.