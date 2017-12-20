В Москве у здания ФСБ задержали Марию Алёхину

В Москве у здания ФСБ на Лубянке задержали участницу Pussy Riot Марию Алёхину, со ссылкой на активистку Pussy Riot Ольга Борисову пишет «Медиазона». В момент задержания Алёхина вывешивала баннер с надписью «С днём рождения, палачи».

По словам Борисовой, активисты решили выйти к зданию ФСБ в День работников органов безопасности и привязали баннер «С днём рождения, палачи» к решёткам на здании. Она отметила, что после акции успела спуститься в переход, а Алёхину и двух фотографов задержали полицейские.

Мария Алёхина, а также фотографы Андрей Золотов и Денис Бочкарёв сейчас находятся в Мещанском отделе полиции, сообщает издание.

День работника органов безопасности в соответствии с указом Бориса Ельцина официально отмечается с 1995 года, до этого 20 декабря советскими органами госбезопасности неофициально отмечался «день чекиста».